Синоптикиня повідомила, коли до України знову повернуться морози

В Україні відчутна зміна погоди відбудеться вже за кілька днів. Південні повітряні потоки зміняться на північно-західні і далі будуть переходити навіть у північно-східні. Саме ці потоки і принесуть суттєве похолодання.

Про це розповіла NV представниця "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

"Найінтенсивніший мороз очікується 17 лютого: −8-14° на північному сході у нічні години", - наголосила синоптикиня.

У середу, 14 лютого, упродовж доби температура повітря становитиме +1-7°. Втім, на півдні та сході буде дещо тепліше - 8-13° тепла. 14−15 лютого, крім заходу та сходу, в країні можливий невеликий дощ, а у центральних та північних областях - навіть з мокрим снігом.

Від четверга, 15 лютого, в Україні очікується зниження температури в середньому на 4-7 градусів у порівнянні з попередніми градаціями, наголошує Птуха. Так, 16 лютого нічна температура у східних та північних областях опуститься до -5-11°, а 17 лютого на півночі та північному сході - до 14° морозу, а вдень буде 2-8° морозу.

"На решті території у цей час температура також знизиться, але не настільки: вночі 0-6° морозу, 17 лютого до похолодання ще центральні області приєднаються - тут -3-9° може бути вночі, а в денні години від -4° до +2°", - розповіла метеорологиня.

Сильні морози не зачеплять більшість західних областей та крайній південь країни: вдень наприкінці тижня очікується +1-7°.

У п’ятницю, 16 лютого на півночі та в центрі йтиме невеликий сніг, на півдні - мокрий сніг з дощем, а решта території без істотних опадів.

Вже після вихідних очікується послаблення морозів: температура може підвищитись до "плюсових" значень або принаймні до нуля.

У Києві та області 14 лютого невеликий дощ, вдень та вночі +3-5°. 15 лютого в регіоні - невеликий дощ з мокрим снігом, а температура впродовж доби становитиме близько 0°. 16 лютого в регіоні ще сніжитиме, температура 3-5° морозу. Вже 17 лютого в області - без істотних опадів, температура вночі -5-7°, а вдень -1-3°.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив про різку зміну погоди. Похолодання розпочнеться з північних та східних областей, а найменше торкнеться західної частини та Одеської області.

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