Синоптик сообщила, когда в Украину снова вернутся морозы

В Украине ощутимое изменение погоды произойдет уже через несколько дней. Южные воздушные потоки сменятся северо-западными и далее будут переходить даже в северо-восточные. Именно эти потоки и принесут существенное похолодание.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Самый интенсивный мороз ожидается 17 февраля: -8-14° на северо-востоке в ночные часы", — подчеркнула синоптик.

В среду, 14 февраля, в течение суток температура воздуха будет +1-7°. Впрочем, на юге и востоке будет несколько теплее – 8-13° тепла. 14-15 февраля, кроме запада и востока, в стране возможен небольшой дождь, а в центральных и северных областях – даже с мокрым снегом.

С четверга, 15 февраля, в Украине ожидается снижение температуры в среднем на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими градациями, отмечает Птуха. Так, 16 февраля ночная температура в восточных и северных областях опустится до -5-11°, а 17 февраля на севере и северо-востоке — до 14° мороза, а днем будет 2-8° мороза.

"На остальной территории в это время температура также снизится, но не настолько: ночью 0-6° мороза, 17 февраля к похолоданию еще центральные области присоединятся — здесь -3-9° может быть ночью, а в дневные часы от -4° до +2°", — рассказала метеоролог.

Сильные морозы не коснутся большинства западных областей и крайнего юга страны: днем в конце недели ожидается +1-7°.

В пятницу, 16 февраля, на севере и в центре будет идти небольшой снег, на юге — мокрый снег с дождем, а остальная территория без существенных осадков.

Уже после выходных ожидается ослабление морозов: температура может повыситься до плюсовых значений или по крайней мере до нуля.

В Киеве и области 14 февраля небольшой дождь, днем и ночью 3-5°. 15 февраля в регионе небольшой дождь с мокрым снегом, а температура в течение суток составит около 0°. 16 февраля в регионе еще будет снижаться, температура 3-5° мороза. Уже 17 февраля в области без существенных осадков, температура ночью -5-7°, а днем -1-3°.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил о резком изменении погоды. Похолодание начнется с северных и восточных областей, а меньше всего коснется западной части и Одесской области.

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