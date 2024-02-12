Уже совсем скоро морозы накроют Украину: синоптик предупредил о резком изменении погоды

В Украине с 15 февраля следует ожидать резкого изменения погоды после потепления.

Об этом "Телеграф" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, возникнет большой блокирующий антициклон с центром над Средней Волгой и максимальным давлением около 790 – 794 мм рт.ст. Равномерно его влияние распространится и на нашу страну, которая окажется на его западной и юго-западной периферии.

"Поскольку антициклон сформируется над холодной подстилающей поверхностью, то в его пределах будет циркулировать морозный воздух и благодаря устойчивым восточным ветрам, порывы которого в Приазовье, на Донбассе и в Крыму будут достигать 15 – 17 м/с, этот холод достаточно быстро достигнет территории нашей страны", – отметил он.

Похолодание начнется с северных и восточных областей, а меньше всего коснется западной части и Одесской области. Тем не менее, температура воздуха уже 16-18 февраля снизится на Слобожанщине до -8…-13 °С ночью и до -3…-8 °С в дневное время.

Постепенно до 20 февраля морозы охватят всю территорию Украины, а среднесуточные значения температуры окажутся ниже климатической нормы на 3–6 °С.

На акватории Азовского моря за счет сильных восточных ветров в период с 16 по 18 февраля будет наблюдаться шторм.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач сообщил, когда в Украину придет весеннее тепло. Отмечается, что следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.

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