Ексдепутатці Надії Савченко вручили підозру через підробку COVID-сертифіката: подробиці

Савченко загрожує арешт за використання підробного "ковід"-сертифіката

Ексдепутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі Савченко вручили підозру через підробку COVID-сертифікатів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, з яким вони намагалися потрапити в Україну. Хочу наголосити, всі, хто порушує Закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин", - написав очільник МВС.

Денис Монастирський також додав, що в Україні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести.

"Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи. Лише упродовж цього тижня за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, розпочато 59 кримінальних проваджень", - повідомив Монастирський.

Нагадаємо, аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили у двох жінок підроблені COVID-сертифікати. Однією із порушниць є колишня народна депутатка Надія Савченко.

Депутатка ж заперечила свою причетність до використання фальшивого документа.

Також Савченко загрожує арешт за використання підробного "ковід"-сертифіката

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