Фонд "Армерія: Вірменська діаспора України на передовій допомоги та підтримки"

З початком повномасштабної війни в Україні багато представників діаспор об’єднали свої зусилля, щоб допомогти у боротьбі за свободу та незалежність. Одним із яскравих прикладів такої самовідданості та відданості спільній справі став Армен Варужанович Сарґсян — представник вірменської діаспори в Україні та керівник фонду “Армерія”, спільно з Хлхатяном Павлом Григоровичем, Балуєвим Максимом Віталійовичем та Галстяном Давидом Арменовичем.

Постійна допомога військовим

З перших днів війни фонд “Армерія” під керівництвом Армена Сарґсяна надає активну підтримку українським військовим. Цей внесок неможливо переоцінити, адже йдеться не лише про гуманітарну допомогу, але й про надзвичайно необхідні речі на фронті. Серед наданої допомоги — автомобілі, дрони FPV та Mavic, військове спорядження, таке як шоломи та бронежилети, а також тепловізори та інші засоби, без яких складно уявити ефективне ведення бойових дій.

Евакуація та гуманітарна підтримка

Армен Сарґсян та його фонд активно займалися евакуацією людей з-під обстрілів. Крім того, у Харкові була відкрита їдальня, яка протягом кількох місяців щодня годувала до 2000 осіб — як цивільних, так і військових. Також у місті було створено притулок, де у перші місяці війни проживало близько 120 осіб, які рятувалися від бойових дій.

Діяльність фонду

Підтримка українського спорту

Але внесок Армена Варужановича не обмежується лише військовою та гуманітарною допомогою. Він також активно підтримує український спорт, спонсоруючи спортсменів на міжнародних змаганнях та турнірах. Завдяки фонду “Армерія” українські спортсмени продовжують виступи на світовій арені, представляючи країну, незважаючи на всі труднощі.

Внесок у розвиток Харкова

До початку війни, з 2016 року, компанія Армена Сарґсяна “АрмБуд+” також була активно залучена до підтримки військових. Окрім цього, Армен Варужанович займався покращенням інфраструктури Харкова, активно беручи участь у будівництві місцевих парків та інших громадських просторів. Завдяки його працелюбності та творінню, Харків отримав нові зони відпочинку, що значно покращило якість життя городян.

Голова фонду Армен Саргсян разом із головою Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм

Армен Варужанович Сарґсян та його фонд “Армерія”, поряд із Хлхатяном Павлом Григоровичем, Балуєвим Максимом Віталійовичем та Галстяном Давидом Арменовичем, — це яскравий приклад того, як об'єднання зусиль та ідейних людей може зробити величезний внесок у підтримку України. Військова та гуманітарна допомога, підтримка спорту, евакуація людей і покращення інфраструктури — все це свідчить про те, що команда фонду «Армерія» готова віддавати всі свої сили для того, щоб Україна в найважчі часи могла мати міцний тил, без якого не виграється жодна війна!