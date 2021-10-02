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Генпрокуратура розглядає понад десять версій замаху на Шефіра

Генпрокуратура розглядає понад десять версій замаху на Шефіра

УНІАН

Помічник зеленського пересів на броньоване авто.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова назвала кількість версій замаху на помічника президента Сергія Шефіра.

Про це вона сказала під час брифінгу у Трускавці, де відбувається засідання фракції "Слуга народу".

За її словами, правоохоронці розглядають понад десять версій обстрілу автомобіля посадовця. "Що стосується версій. Вони були озвучені відразу. Я тоді сказала, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо й інші. У нас понад 10 версій, з якими ми працюємо. Ми їх не відкидаємо", - розповіла керівниця генеральної прокуратури. 

Своєю чергою, Шефір, який разом з президентом Володимиром Зеленським приїхав на Прикарпаття, після замаху пересів на броньоване авто.  "Деякі журналісти не говорили б, що це не інсценування, якби був смертельний результат", - сказав помічний президента журналістам. 

Нагадаємо, вранці 22 вересня біля Києва невідомий з лісу обстріляв авто Сергія Шефіра - друга, бізнес-парнера і помічника Володимира Зеленського. Поранень у ногу зазнав водій - це 58-річний Олександр Іванько. Під час стрілянини він не зупинився, а навпаки натиснув на газ і дотягнув машину до стоянки супермаркету.

Кулі, якими обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра, виготовлені в Угорщині. Розслідувати замах на Шефіра українським правоохоронцям допомагатиме ФБР.

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