Зеленський приїхав до Трускавця на зустріч зі "Слугою народу"

Засідання відбувається в одному з місцевих готелів.

Президент Володимир Зеленський прибув до курортного Трускавця, де відбувається з'їзд "Слуги народу".

Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Кортеж глави держави прибув на територію готелю Rixos Prykarpattya після 13.00.

Журналісти запитували президента про відносини зі спікером парламенту Дмитром Разумковим. Утім, Зеленський не відповів. Він швидко зайшов до будівлі готелю, де відбувається засідання "слуг".

Як повідомлялося, у курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях. На завтра запланована основна програма і саме 2 жовтня тут очікують на самого президента Володимира Зеленського. А ввечері відбудеться нагородження найкращих нардепів, а також свій DJ-set зіграє Давид Арахамія.

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