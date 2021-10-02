Зустріч "Слуг народу": до Трускавця вирушив Зеленський

На з'їзд прибули Монастирський і Венедіктова.

На засідання партії "Слуга народу" у Трускавці прибули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генпрокурорка Ірина Венедиктова, глава НАЗК Олександр Новіков, а також їде президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ".

"Щойно телефонував президенту. Він вилітає вже зараз. Десь за 2,5 год. буде тут. Якраз він приїде, коли у нас закінчиться робота в групах. Далі буде презентація всіх напрацювань в одному залі вже", - повідомив він і додав, що ця частина зустрічі відбуватиметься у форматі запитання-відповіді.

Арахамія також додав, що запросив Зеленського у неділю, 3 жовтня, зайнятися в Трускавці спортом.

Своєю чергою, заступник голови фракції Євгенія Кравчук повідомив, що почалася сесія із очільниками силових структур. У ній беруть участь Венедіктова, Новіков та Монастирський. Натомість Служба безпеки, митниця, Державна фіскальна служба представлені на рівні заступників.

Як повідомлялося, у курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях. На завтра запланована основна програма і саме 2 жовтня тут очікують на самого президента Володимира Зеленського. А ввечері відбудеться нагородження найкращих нардепів, а також свій DJ-set зіграє Давид Арахамія.

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