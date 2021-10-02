Встреча "Слуг народа": в Трускавец отправился Зеленский

На съезд прибыли Монастырский и Венедиктова.

На заседание партии "Слуга народа" в Трускавце прибыли министр внутренних дел Денис Монастырский, генпрокурорка Ирина Венедиктова, глава Назка Александр Новиков, а также едет президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ ".

"Только звонил президенту. Он вылетает уже сейчас. Где-то за 2,5 ч. будет здесь. Именно он приедет, когда у нас закончится работа в группах. Далее будет презентация всех наработок в одном зале уже", — сообщил он и добавил, что эта часть встречи пройдет в формате вопросы-ответы.

Арахамия также добавил, что пригласил Зеленского в воскресенье, 3 октября, заняться в Трускавце спортом.

В свою очередь, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщил, что началась сессия с руководителями силовых структур. В ней принимают участие Венедиктова, Новиков и Монастырский. Зато Служба безопасности, таможня, Государственная фискальная служба представлены на уровне заместителей.

Как сообщалось, в курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они в трех разных отелях. На завтра запланирована основная программа и именно 2 октября здесь ожидают самого президента Владимира Зеленского. А вечером состоится награждение лучших нардепов, а также свой DJ-set сыграет Давид Арахамия.

Новости Украины: сборы в Трускавце - появились ли комментарии руководства фракции "Слуги народа"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку