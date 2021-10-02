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Ані Лорак таємно приїхала до Києва та виступила на вечірці

Ані Лорак таємно приїхала до Києва та виступила на вечірці

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Співачка дала концерт на корпоративі.

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно вперше за сім років випустила українськомовну пісню та кліп, все частіше приїздить до України.

Так, днями, після концерту у російському Владивостоці, виконавиця таємно прилетіла до Києва і дала концерт. Артистка виступила на корпоративі в одному зі столичних ресторанів. Цікаво, що свою поїздку вона не афішувала. Відповідні фото та відео з'явилися на фансторінках Лорак в Instagram.

Під час корпоративу співачка виконала щонайменше 8 пісень. Зокрема, Ані заспівала "Наполовину", "Зажигай", "Уходи по английски".

Нагадаємо, що 16 серпня артистка виступила в клубі "Ітака" в Одесі. Виконавиця з'явилася на сцені о 22:40. Попри безліч гнівних коментарів у соцмережах, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди, а згодом залишитися там і працювати.

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