Ані Лорак таємно приїхала до Києва та виступила на вечірці

Співачка дала концерт на корпоративі.

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно вперше за сім років випустила українськомовну пісню та кліп, все частіше приїздить до України.

Так, днями, після концерту у російському Владивостоці, виконавиця таємно прилетіла до Києва і дала концерт. Артистка виступила на корпоративі в одному зі столичних ресторанів. Цікаво, що свою поїздку вона не афішувала. Відповідні фото та відео з'явилися на фансторінках Лорак в Instagram.

Під час корпоративу співачка виконала щонайменше 8 пісень. Зокрема, Ані заспівала "Наполовину", "Зажигай", "Уходи по английски".

Нагадаємо, що 16 серпня артистка виступила в клубі "Ітака" в Одесі. Виконавиця з'явилася на сцені о 22:40. Попри безліч гнівних коментарів у соцмережах, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди, а згодом залишитися там і працювати.

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