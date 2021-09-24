Ані Лорак вперше за сім років випустила українськомовну пісню "Бачила"

Також артистка зняла кліп з національною символікою.

Співачка Ані Лорак випустила українськомовну пісню "Бачила" та показала кліп, який зняла для цього треку.

Як написала співачка у своєму Instagram, вона сама написала текст до цієї композиції. "Бачила" - це трек про кохання.

"Кожна історія кохання - особлива і неповторна. В цьому і є її сенс - проживати, віддавати, відчувати, бути живим. Але іноді любов не минає, а лишається в тобі назавжди, набуваючи іншу форму існування", - поділилась артистка.

До речі, виконавиця вже зняла кліп на свою нову композицію. Примітно, що в ньому присутня національна символіка. Як зізнається артистка, ця відеоробота дуже важлива для неї, адже вона демонструє її внутрішній стан.

"Щосекунди я ділилася з вами своїми переживаннями. Сподіваюся, ви знайдете в цьому відео свій особистий сенс", - розповіла Лорак.

Зазначимо, останню пісню українською мовою – "Мальви", виконавиця випустила 2014 року.

Нагадаємо, що 16 серпня артистка виступила в клубі "Ітака" в Одесі. Виконавиця з'явилася на сцені о 22:40. Попри безліч гнівних коментарів у соцмережах, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди. А згодом залишитися там і працювати.

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