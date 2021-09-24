Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ані Лорак вперше за сім років випустила українськомовну пісню "Бачила"

Ані Лорак вперше за сім років випустила українськомовну пісню "Бачила"

Ані Лорак / скріншот з відео

Також артистка зняла кліп з національною символікою.

Співачка Ані Лорак випустила українськомовну пісню "Бачила" та показала кліп, який зняла для цього треку.

Як написала співачка у своєму Instagram, вона сама написала текст до цієї композиції. "Бачила" - це трек про кохання.

"Кожна історія кохання - особлива і неповторна. В цьому і є її сенс - проживати, віддавати, відчувати, бути живим. Але іноді любов не минає, а лишається в тобі назавжди, набуваючи іншу форму існування", - поділилась артистка.

До речі, виконавиця вже зняла кліп на свою нову композицію. Примітно, що в ньому присутня національна символіка. Як зізнається артистка, ця відеоробота дуже важлива для неї, адже вона демонструє її внутрішній стан.

"Щосекунди я ділилася з вами своїми переживаннями. Сподіваюся, ви знайдете в цьому відео свій особистий сенс", - розповіла Лорак.

Зазначимо, останню пісню українською мовою – "Мальви", виконавиця випустила 2014 року.

Нагадаємо, що 16 серпня артистка виступила в клубі "Ітака" в Одесі. Виконавиця з'явилася на сцені о 22:40. Попри безліч гнівних коментарів у соцмережах, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди. А згодом залишитися там і працювати.

Наступна публікація