Ани Лорак впервые за семь лет выпустила украиноязычную песню "Бачила"

Также артистка сняла клип с национальной символикой.

Певица Ани Лорак выпустила украиноязычную песню "Бачила" и показала клип, который сняла для этого трека.

Как написала певица в своем Instagram, она сама написала текст к этой композиции. "Бачила" — это трек о любви.

"Каждая история любви — особая и неповторимая. В этом и есть ее смысл — проживать, отдавать, чувствовать, быть живым. Но иногда любовь не проходит, а остается в тебе навсегда, приобретая другую форму существования", — поделилась артистка.

Кстати, исполнительница уже сняла клип на свою новую композицию. Примечательно, что в нем присутствует национальная символика. Как признается артистка, эта видеоработа очень важна для нее, ведь она демонстрирует ее внутреннее состояние.

"Каждую секунду я делилась с вами своими переживаниями. Надеюсь, вы найдете в этом видео свой личный смысл", — рассказала Лорак.

Отметим, последнюю песню на украинском языке — "Мальви", исполнительница выпустила в 2014 году.

Напомним, что 16 августа артистка выступила в клубе "Итака" в Одессе. Исполнительница появилась на сцене в 22:40. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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