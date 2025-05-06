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Якою буде погода в Україні 7 травня: прогноз синоптикині
У середу в Україні переважатиме волога погода.
Завтра, 7 травня, в Україні очікуються періодичні дощі та прояснення. У південній частині (окрім Криму та Запоріжжя) можливі сильні зливи.
Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.
“Вдень у середу на заході та півночі припинення дощів. Але не надовго”, — каже вона.
Температура повітря очікується в межах +14+18 градусів, на півдні +19+22 градуси, на південному сході +20+25 градусів.
“У Києві 7-го травня вночі та вранці — дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря впродовж дня +16, +17 градусів”, — зазначила фахівчиня.
Також вона попередила, що у ніч на 8 травня на заході, півночі та в центральних областях України є ймовірність заморозків на грунті.
Нагадаємо, у наступні кілька днів в Україні похолодає. Температура повітря знизиться, місцями — заморозки, дощі та навіть мокрий сніг.