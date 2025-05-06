Відомого українського співака оштрафували поліцейські: "Не знав, що це заборонено"

Муаяд отримав штраф від поліцейських / © instagram.com/muayad_official

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Український співак Муаяд, який брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2025", повідомив, що його оштрафували поліцейські.

Про неприємний інцидент виконавець розповів у своєму Instagram. Артист зізнався, що штраф отримав за паління електронної сигарети біля метро. Зокрема, до нього підійшли поліцейські та пояснили, що це робити заборонено. Муаяд чесно зізнався, що не знав про це. Врешті, співак визнав свою помилку та заплатив штраф у розмірі 51 гривні.

Також Муаяд зробив важливий висновок. Виконавець наголосив, що куріння – це шкода не лише для себе самого, а й для оточення. Тож, він звернув увагу, що з такими шкідливими звичками варто бути обережними.

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Муаяд отримав штраф від поліцейських / © instagram.com/muayad_official

"Подув електронкою біля метро. Підійшли ввічливі поліцейські. Кажуть: "Штраф 51 гривня за куріння у заборонених місцях відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ". Чесно, не знав, що це заборонено саме на тому місці, за ці гроші краще стакан какао взяв би. Але незнання — не відмазка. Мораль проста: куріння — це не круто. Навіть електронка — це шкода для себе й оточення. Роблю висновки. Живу і вчуся", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно акторку Ксенію Мішину оштрафували поліцейські. Сталося це за кордоном. Знаменитість також пояснила, за що саме отримала штраф.