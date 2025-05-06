Астрономи знайшли за Нептуном можливу дев’яту планету Сонячної системи

Художнє уявлення. Фото: Каліфорнійський технологічний інститут

Реклама

Дані зі стародавніх інфрачервоних телескопів можуть вказувати на існування гіпотетичної дев’ятої планети. Дослідники з Національного університету Цінхуа (Тайвань) проаналізували спостереження супутників IRAS (1983) та AKARI (2005–2011) і виявили слабкий рухомий об’єкт у передбачуваній зоні її розташування.

Про це повідомило видання ZMEScience.

Це невідоме тіло, ймовірно, має масу від 7 до 17 земних і знаходиться на відстані 500–700 астрономічних одиниць від Сонця. Його орбіта може бути настільки витягнутою, що один оберт займає близько 10 000 років.

Реклама

Однак наукова спільнота залишається обережною. Майкл Браун, автор оригінальної гіпотези про дев’яту планету, вказує, що орбіта цього об’єкта не відповідає його розрахункам. Крім того, дані IRAS та AKARI занадто старі для точних висновків.

«Ця невідповідність не означає, що її немає, але це означає, що це не дев’ята планета. Я не думаю, що ця планета могла б вплинути на Сонячну систему, яку ми, як нам здається, спостерігаємо», — заявив Браун.

У 2025 році до них долучиться обсерваторія Віра Рубін, яка зможе сканувати все південне небо щотижня. Якщо дев’ята планета існує, її мають виявити — або ж остаточно виключити цю можливість.

Нагадаємо, вчені вперше зафіксували активне підводне виверження.