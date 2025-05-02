Вчені дізнались, як дерева діляться інформацією між собою

Дерева / © Pixabay

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Група вчених з Австралійського університету Південного Креста та Італійського технологічного інституту вперше задокументувала, як берези в лісі Коста-Бокке (Доломітові Альпи) передають сигнали про майбутнє сонячне затемнення. Це відбувається завдяки «древесній паутині», що дозволяє деревам синхронізуватися та адаптуватися до змін у навколишньому середовищі.

Про це повідомляє New Atlas.

Дослідження показало, що старі дерева першими відправляють сигнали, чим вказують на свою роль як носіїв екологічних знань. Вчені виміряли біоелектричні імпульси з допомогою датчиків, які зафіксували зміну активності дерев за кілька годин до затемнення. Усі дерева почали синхронізуватися, коли «слово» поширилося від старших дерев до молодих.

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Ці біоелектричні сигнали не лише рефлектують на зовнішні зміни, а і є упреждаючими, тобто відправляються заздалегідь, щоб підготувати дерева до майбутніх екологічних подій. Професор Алессандро Чіолеріо підкреслив, що ці синхронізовані реакції дерев є важливим відкриттям для розуміння того, як екосистеми реагують на зміни навколишнього середовища.

Дослідження також підкреслює важливість захисту старих лісів, які відіграють ключову роль у стабільності екосистеми, зберігаючи та передаючи екологічні знання. Старі дерева виконують функцію «банків пам’яті», що дозволяє молодшим деревам адаптуватися до змін у середовищі.

Ці результати можуть допомогти нам краще зрозуміти, як природа реагує на зміни клімату та роль старших дерев у забезпеченні стійкості лісів. Комунікація між деревами, яка досі вважалася властивою лише тваринам, є новим поглядом на скоординоване поводження в природі.

Нові наукові дослідження показали, як старі дерева допомагають молодим лісам адаптуватися до змін навколишнього середовища. Це відкриття було зроблено міжнародною командою вчених з Австралійського університету Південного Креста та Італійського технологічного інституту. Вони зафіксували спосіб, у який берези в лісі Коста-Бокке в Доломітових Альпах використовують біоелектричні сигнали для підготовки до сонячних затемнень. Що важливо, старі дерева першими посилають ці сигнали, що свідчить про накопичені екологічні знання.

Раніше комунікація дерев була темою для спекуляцій, оскільки їхні сигнали важко спостерігати традиційними методами. Однак ці нові дослідження довели, що дерева здатні обмінюватися інформацією через біоелектричні імпульси, схожі на електричні шляхи, які існують в організмах. Ці сигнали не є реактивними, а упреждаючими — вони надходять за кілька годин до затмення, щоб підготувати ліс до змін.

Вчені виявили, що дерева починають синхронізуватися одне з одним, коли сигнали від старших дерев поширюються через ліс. Старші дерева, що знаходяться на «пам’яті» лісу, посилають перші сигнали, що дозволяє молодим деревам підготуватися до зміни середовища. Це підтверджує, що старі дерева відіграють ключову роль у збереженні екологічної стабільності.

Ці біоелектричні сигнали нагадують попередження про важливі екологічні події, як, наприклад, сонячні затемнення, що можуть порушити нормальний ритм лісу. Для дерев це критичний момент, оскільки порушення звичних циклів день-ніч може вплинути на їхню здатність підтримувати життєво важливі функції, як-от транспортування води та поживних речовин, регуляція води й виробництво захисних хімічних речовин.

Це дослідження також підкреслює важливість старих лісів для екосистеми. Старі дерева, які мають накопичений досвід щодо екологічних подій, не лише допомагають адаптувати молоді рослини, але й є важливими «банками пам’яті», які дозволяють лісам пережити стреси та зміни навколишнього середовища.

Вчені зазначають, що ці результати мають велике значення для розуміння адаптації екосистем до змін клімату. Вони також демонструють, як природа може діяти синхронно, що дозволяє лісам як єдиній системі реагувати на зовнішні загрози. Це відкриття додає нову глибину в наше розуміння того, як дерева можуть спілкуватися та працювати разом для підтримки стабільності лісу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені відродили біблійне дерево з 1000-річного насіння.