Ученые узнали, как деревья делятся информацией между собой

Деревья / © Pixabay

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Группа ученых Австралийского университета Южного Креста и Итальянского технологического института впервые задокументировала, как березы в лесу Коста-Бокке (Доломитовые Альпы) передают сигналы о предстоящем солнечном затмении. Это происходит благодаря древесной паутине, позволяющей деревьям синхронизироваться и адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Об этом сообщает New Atlas.

Исследование показало, что старые деревья первыми отправляют сигналы, чем указывают на свою роль в качестве носителей экологических знаний. Ученые измерили биоэлектрические импульсы с помощью датчиков, зафиксировавших изменение активности деревьев за несколько часов до затмения. Все деревья стали синхронизироваться, когда слово распространилось от старших деревьев до молодых.

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Эти биоэлектрические сигналы не только рефлектируют на внешние изменения, но и являются упреждающими, то есть отправляются заранее, чтобы подготовить деревья к будущим экологическим событиям. Профессор Алессандро Чиоллерио подчеркнул, что эти синхронизированные реакции деревьев являются важным открытием для понимания того, как экосистемы реагируют на изменения окружающей среды.

Исследование также подчеркивает важность защиты старых лесов, играющих ключевую роль в стабильности экосистемы, сохраняя и передавая экологические знания. Старые деревья выполняют функцию «банков памяти», позволяющую младшим деревьям адаптироваться к изменениям в среде.

Эти результаты помогут нам лучше понять, как природа реагирует на изменения климата и роль старших деревьев в обеспечении устойчивости лесов. Коммуникация между деревьями, которая считалась присущей только животным, является новым взглядом на скоординированное обращение в природе.

Новые научные исследования показали, как старые деревья помогают молодым лесам адаптироваться к изменениям окружающей среды. Это открытие было сделано международной командой ученых Австралийского университета Южного Креста и Итальянского технологического института. Они зафиксировали способ, которым березы в лесу Коста-Бокке в Доломитовых Альпах используют биоэлектрические сигналы для подготовки к солнечным затмениям. Что немаловажно, старые деревья первыми посылают эти сигналы, что свидетельствует о накопленных экологических знаниях.

Раньше коммуникация деревьев являлась темой для спекуляций, поскольку их сигналы трудно наблюдать традиционными методами. Однако эти новые исследования доказали, что деревья способны обмениваться информацией через биоэлектрические импульсы, похожие на электрические пути, существующие в организмах. Эти сигналы не являются реактивными, а упреждающими — они поступают за несколько часов до затмения, чтобы подготовить лес к переменам.

Ученые обнаружили, что деревья начинают синхронизироваться друг с другом, когда сигналы от старших деревьев распространяются через лес. Старшие деревья, находящиеся на «памяти» леса, посылают первые сигналы, позволяющие молодым деревьям подготовиться к изменению среды. Это подтверждает, что старые деревья играют ключевую роль в сохранении экологической стабильности.

Эти биоэлектрические сигналы напоминают предупреждения о важных экологических событиях, как, например, солнечные затмения, которые могут нарушить нормальный ритм леса.

Это исследование также подчеркивает значимость старых лесов для экосистемы. Старые деревья, имеющие накопленный опыт экологических событий, не только помогают адаптировать молодые растения, но и являются важными «банками памяти», позволяющими лесам пережить стрессы и изменения окружающей среды.

Ученые отмечают, что эти результаты имеют большое значение для понимания адаптации экосистем к изменению климата. Они также показывают, как природа может действовать синхронно, что позволяет лесам как единой системе реагировать на внешние угрозы. Это открытие добавляет новую глубину в наше понимание того, как деревья могут общаться и работать вместе для поддержания стабильности леса.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые возродили библейское дерево из 1000-летних семян.