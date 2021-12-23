"ІНГО" застрахувала будівництво моста в Кременчуці на суму 5,4 млрд грн 

Страхова компанія "ІНГО" застрахувала будівництво моста в Кременчуці, що на Полтавщині, а також об’їзну ділянку дороги Н-08 поблизу міста.

За словами експерта компанії "ІНГО" Олександра Плутаєва, будівництво таких великих інфраструктурних проєктів відбувається не часто, тому одразу два нових мости – Запорізький і Кременчуцький можна вважати знаковими в цілому для держави. "Хоч ми і маємо в своєму портфелі договори страхування з реконструкції автодоріг, що можуть включати роботи на невеликих мостових переходах, проте страхування будівництва такого масштабу – це вперше для ІНГО. Тому ця угода претендент на звання "договору року", – додає він.

Кременчуцький міст у колаборації застрахували одразу дві страхові компанії, при цьому "ІНГО" забезпечує 60% покриття. Як пояснив Олександр Плутаєв, даний формат страхування є поширеною практикою для великих об’єктів.

Таким чином будівельна компанія диференціює свої ризики.

Загальна страхова сума, на яку убезпечено Кременчуцький мостовий перехід і ділянку дороги, складає 9,05 мільярда гривень. Договором покриваються будівельно-монтажні роботи, обладнання і відповідальність перед третіми особами за шкоду, завдану в процесі виконання робіт.

Страхувальником виступила будівельна турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret A.S., яка вже понад 70 років зводить об’єкти різного масштабу в Туреччині, Катарі, Омані, Болгарії, Марокко, а також у Казахстані, Саудівській Аравії та Індії. В Україні компанія виконала кілька проектів, зокрема термінал D в аеропорту "Бориспіль" і Дарницький міст в Києві.

Як зазначив віце-президент Dogus Insaat пан Серкан Мисирлиоглу, страховиків для такого важливого об’єкту обирали, ґрунтуючись на попередньому досвіді роботи в Україні. "По-перше, компанія ІНГО має достатній рівень експертизи в роботі з ризиками такого масштабу. По-друге, у них організоване надійне перестрахування і зрештою ми впевнені, що можемо покладатися на досвідчених спеціалістів страховика та його партнерів", - сказав пан Серкан Мисирлиоглу.

Крім того, компанія Dogus застрахувала свою відповідальність як роботодавця на страхову суму майже 67 мільйонів гривень. До будівництва мосту будуть залучені як турецькі, так і українські фахівці.

Міст у Кременчуці має загальнонаціональне значення. На сьогодні перетнути річку Дніпро у Кременчуці можна лише Крюківським мостом, який збудовано майже 150 років тому. Мостом пролягають дороги державного значення М-22 Полтава – Олександрія, Н-08 Бориспіль – Маріуполь. А найближчі автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, знаходяться в радіусі 500 км.

В Укравтодорі цей проект називають показовим. Запланована протяжність мосту – 1,7 кілометра. Споруда матиме чотири смуги руху, по дві в кожному напрямку. Конструкція має враховувати сучасні світові підходи до проектування і будівництва. 95% матеріалів, які використовуватимуть для споруди, виробляються в Україні. Очікується, що таким чином буде навантажена українська металургія, видобування та переробка.

Будівельні роботи на проекті "Кременчуцький міст" вже розпочалися. Турецька компанія Dogus завезла обладнання, облаштувала будівельний майданчик і спорудила бетонний завод. Наразі завершується монтаж пристані. З наступного року розпочнеться масштабне будівництво. Звести Кременчуцький міст планують за три роки.

Для довідки:

АТ "Страхова компанія "ІНГО" має понад 25-річний досвід роботи на ринку. Від 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH Олександра Ярославського. Компанія входить до переліку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань.

Має 29 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам. "ІНГО" є повним членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро України (МТСБУ), членом Американської Торговельної Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA) та Міжнародної Торгової Палати (ICC). 15.11.2021 рейтингове агентство "IBI-Рейтинг" підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АТ СК "ІНГО" за національною рейтинговою шкалою на рівні uaАА, прогноз "у розвитку".