Різдвяні пісочні кошики "Мінс пай"

Британська шеф-кухарка, експертка британського Королівського етикету та експертка "Сніданок 1+1" Люсі Варнава поділилася своїм рецептом неймовірно смачної випічки, яка просто тане у роті.

Англійське Різдво неможливо уявити без цього десерту. Корінням кошика "Мінс пай" сягають ще середньовіччя, але в сучасному світі їх зазвичай подають наприкінці основної трапези. Якщо бажаєте потышити близьких перед святами – обов'язково приготуйте цей десерт.

Інгредієнти:

Тісто:

500 г борошна

175 г цукрової пудри

375 г дуже холодного вершкового масла

цедра та сік 1 апельсину

дрібка солі

Начинка:

60 мл Ruby port

100 г темного коричневого цукру

100 г свіжих журавлин (можна використовувати заморожену, попередньо розморозивши ягоди)

1/2 ч. л. гвоздики

1 ч. л. кориці

200 г родзинок

150 г сушеної смородини

30 г сушених журавлин

цедра та сік 1 клементину/мандарину

25 мл бренді чи коньяку

1/2 ч. л. мигдального екстракту

1/2 ч. л. ванільного екстракту

2 ст. меду

Відеоверсія рецепту:

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