Різдвяні пісочні кошики "Мінс пай"

Британська шеф-кухарка, експертка британського Королівського етикету та експертка "Сніданок 1+1" Люсі Варнава поділилася своїм рецептом неймовірно смачної випічки, яка просто тане у роті.
Англійське Різдво неможливо уявити без цього десерту. Корінням кошика "Мінс пай" сягають ще середньовіччя, але в сучасному світі їх зазвичай подають наприкінці основної трапези. Якщо бажаєте потышити близьких перед святами – обов'язково приготуйте цей десерт.
Інгредієнти:
Тісто:
- 500 г борошна
- 175 г цукрової пудри
- 375 г дуже холодного вершкового масла
- цедра та сік 1 апельсину
- дрібка солі
Начинка:
- 60 мл Ruby port
- 100 г темного коричневого цукру
- 100 г свіжих журавлин (можна використовувати заморожену, попередньо розморозивши ягоди)
- 1/2 ч. л. гвоздики
- 1 ч. л. кориці
- 200 г родзинок
- 150 г сушеної смородини
- 30 г сушених журавлин
- цедра та сік 1 клементину/мандарину
- 25 мл бренді чи коньяку
- 1/2 ч. л. мигдального екстракту
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту
- 2 ст. меду
Відеоверсія рецепту:
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