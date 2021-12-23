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Різдвяні пісочні кошики "Мінс пай"

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Різдвяні пісочні кошики "Мінс пай"

Різдвяні пісочні кошики "Мінс пай" / facebook.com/lucy.varnava

Британська шеф-кухарка, експертка британського Королівського етикету та експертка "Сніданок 1+1" Люсі Варнава поділилася своїм рецептом неймовірно смачної випічки, яка просто тане у роті.

Англійське Різдво неможливо уявити без цього десерту. Корінням кошика "Мінс пай" сягають ще середньовіччя, але в сучасному світі їх зазвичай подають наприкінці основної трапези. Якщо бажаєте потышити близьких перед святами – обов'язково приготуйте цей десерт.

Інгредієнти:

Тісто:

  • 500 г борошна
  • 175 г цукрової пудри
  • 375 г дуже холодного вершкового масла
  • цедра та сік 1 апельсину
  • дрібка солі

Начинка:

  • 60 мл Ruby port
  • 100 г темного коричневого цукру
  • 100 г свіжих журавлин (можна використовувати заморожену, попередньо розморозивши ягоди)
  • 1/2 ч. л. гвоздики
  • 1 ч. л. кориці
  • 200 г родзинок
  • 150 г сушеної смородини
  • 30 г сушених журавлин
  • цедра та сік 1 клементину/мандарину
  • 25 мл бренді чи коньяку
  • 1/2 ч. л. мигдального екстракту
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту
  • 2 ст. меду

Відеоверсія рецепту:

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