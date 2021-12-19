Рецепт солоних коржиків до кави

Це просте печиво з доступними інгредієнтами. Готується дуже швидко.

Коли хочеться чогось хрумкого, ароматного і не надто солодкого — цей рецепт те, що вам потрібно. Таке печиво чудово смакуватиме із чорною кавою до сніданку. Спробуйте приготувати, адже це дуже протсо та смачно.

Інгредієнти:

борошно — 8 скл.

вершкове масло — 400 г

сіль — 1 ч. л.

яйця — 6 шт.

сметана — 4 ст. л.

Приготування:

У просіяне через сито борошно додайте м'яке вершкове масло, сіль, 5 яєць, сметану та замісіть тісто. Добре вимісіть тісто руками протягом кількох хвилин. Воно повинне вийте тугим, але ніжним.

Тепер розкатайте тісто у пласт завтовшки приблизно 1-1,5 см.

Тепер за допомогою склянки або спеціальних форм для печива виріжіть із тіста фігурки.

Викладіть заготовки на пергаментний лист, змастіть їх збитим яйцем і поставте у розігріту до 200°C духовку на 20-25 хвилин, але під час випікання ліпше орієнтуйтесь на свою духовку і корегуйте час випікання.

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