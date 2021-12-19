Аутсайдер АПЛ повторив антирекорд в історії чемпіонату

"Сороки" пропустили вже 79 голів у 2021 році.

В рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу над "Ньюкаслом" у гостьовому матчі - 4:0.

У цій грі "сороки" повторили антирекорд за кількістю пропущених голів на рік. У 2021 році команда пропустила 79 голів.

За цим показником "Ньюкасл" зрівнявся з командою "Іпсвіч Таун", яка пропустила таку ж кількість голів у 1994 році.

Проте до кінця року команді ще належить зіграти з "Манчестер Юнайтед" (27 грудня) та "Евертоном" (30 грудня).

В той же час "Манчестер Сіті" встановив рекорд 39-річної давності у цьому матчі.

Разом з "Бернлі" та "Норвічем" команда знаходиться у зоні вильоту чемпіонату.

"Манчестер Сіті" очолює турнірну таблицю з 44 очками.

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