Аутсайдер АПЛ повторил антирекорд в истории чемпионата

Сороки пропустили уже 79 голов в 2021 году.

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Ньюкаслом" в гостевом матче – 4:0.

В этой игре "сороки" повторили антирекорд по количеству пропущенных голов в год. В 2021 году команда пропустила 79 голов.

По этому показателю "Ньюкасл" сравнялся с командой "Ипсвич Таун", пропустившей такое же количество голов в 1994 году.

Однако до конца года команде предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" (27 декабря) и "Эвертоном" (30 декабря).

В то же время "Манчестер Сити" установил рекорд 39-летней давности в этом матче.

Вместе с "Бернли" и "Норвичем" команда находится в зоне вылета чемпионата.

"Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу с 44 очками.

Читайте также:

Гвардиола "обскакал" Клоппа и установил исторический рекорд АПЛ

Форвард "Аякса" превзошел достижение Месси, которое держалось 10 лет

Продолжает бить рекорды: звезда "Баварии" превзошел достижение легендарного Мюллера