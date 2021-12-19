В Польше количество случаев COVID-штамма "Омикрон" возросло до семи

В Минздраве Польши предупредили, что "Омикрон" "очень заразен" и "распространяется с беспрецедентной скоростью".

В Польше в воскресенье, 19 декабря, до семи возросло количество случаев заболевания новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

Об этом со ссылкой на PAP сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что одной из инфицированных указанным вариантом коронавируса является семилетняя девочка из Гданска.

По словам заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краськи, "Омикрон" "очень заразен" и "распространяется с беспрецедентной скоростью".

Всего в Польше положительные результаты COVID-тестов получили 15 976 человек, а еще 70 пациентов умерли от осложнений коронавирусной инфекции. С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 3 958 840 поляков, 91 485 из которых умерли.

На этой неделе по всей стране вступили в силу новые карантинные ограничения. Так, все дискотеки, ночные клубы и другие танцевальные заведения приостановили работу, а развлекательные центры начали обслуживать до сотни посетителей одновременно.

К тому же, максимально разрешенная вместимость ресторанов, гостиниц, баров, кинотеатров и театров уменьшилась с 50% до 30% (на вакцинированных от коронавируса посетителей это ограничение не распространяется).

Напомним, что Польша изменила порядок пропуска на границе украинцев, а также граждан других стран, не входящих в Европейский Союз, дополнив категорию лиц, которым для въезда на ее территорию не требуется негативный результат тестирования.

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