Іспанське видання відзначило SCM як власника Азовсталі нагородою "За солідарність"

Церемонія нагородження пройшла у Мадриді, повідомляється на сайті El Español.

Зокрема нагородою було відзначено жінок, які боронили Маріуполь від російської навали, а також представниць Асоціації родин захисників "Азовсталі". Від їхніх імен нагороду отримали парамедик Катерина "Пташка" Поліщук та дружина оборонця Маріуполя і представниця Асоціації Ольга Андріанова.

Нагороду «За Солідарність» власникам «Азовсталі» отримала Наталія Ємченко, директор з комунікацій SCM.

«Це нагорода для Азовсталі, захисників заводу та Маріуполя, містян та українців. І для нас, для бізнесів SCM, для пана Ахметова як нашого інвестора велика честь зробити вклад у захист Маріуполя й у перемогу України, яка, я впевнена, невідворотна», - сказала у своїй промові Наталя Ємченко.

Президент El Español Педро Рамірез наголосив, що жінки "Азовсталі" втілюють і синтезують цінності видання: «свободу, справедливість, рівність, стійкість, незалежність, войовничість та достовірність».

El Español – лідер серед іспанських ЗМІ за аудиторією майже 20 мільйонів глядачів. Los Leones de El Español 2022 – щорічна премії видання El Español, яку вручають людям за вагомі досягнення у суспільстві. Гостями цьогорічного заходу нагородження стали міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес; міністр оборони Маргарита Роблес; мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Алмейда.