Кислиця на Радбезі ООН викрив брехню РФ про удар по "Охматдиту"

Для Росії стало традицією супроводжувати своє головування у Раді безпеки ООН жахливими воєнними злочинами.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки, коментуючи російський удар по дитячій лікарні "Охматдит".

Перед Кислицею виступав представник Росії при ООН Василь Небензя, який намагався переконати присутніх, що в події 8 липня винна Україна. Небензя заявив, що по "Охматдиту" нібито вдарила ракета української ППО.

Кислиця ж зазначив, що Росія навмисно вдарила по найвразливішій і найбеззахиснішій категорії населення.

"З жалем відзначаю представника терористичного путінського режиму на місці голови. Для Росії вже стало традицією супроводжувати своє головування в Раді жахливими воєнними злочинами та геноцидними потугами. І цей раз не став винятком. По суті, місце голови вже все в крові. Учора Росія навмисно вдарила по найбільш вразливій, беззахисній категорії населення в будь-якому суспільстві – по дітях, хворих на рак та інші смертельні захворювання", – наголосив він.

Кислиця зазначив, що лікарня "Охматдит" у Києві є найбільшим медичним закладом у країні, який лікує дітей, хворих на рак та інші хвороби. Він додав, що цей медзаклад є унікальним у системі медичної допомоги.

"Учора Росія знову показала свою огидну версію "співчуття" стосовно до дітей, здійснивши удар по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101", – заявив постійний представник України при ООН.

Нагадаємо, 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит" та житловому будинку, а уламки ракети впали на медцентр на лівому березі. Внаслідок ракетного удару російських окупантів 8 липня по Києву загинуло 33 людини.

Зазначимо, СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по київській лікарні “Охматдит” ракетою Х-101. На місці трагедії слідчі виявили уламок двигуна.

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