Київ підписав угоду про співпрацю з польським Вроцлавом

Від початку широкомасштабної війни польське місто прийняло 150 тисяч українських біженців.

У середу, 15 березня, Київ і Вроцлав підписали угоду про співпрацю. Столичний мер Віталій Кличко подякував владі та громадянам польського міста за гуманітарну та економічну допомогу.

Про це інформує пресслужба КМДА.

"Вроцлав від початку широкомасштабного вторгнення Росії прийняв 150 тисяч українських біженців", - йдеться в повідомленні.

Серед них - 80 тисяч дітей. У майбутньому польське місто планує допомагати відновлювати інфраструктуру столиці та інших міст України, які постраждали від російської агресії.

Раніше ми повідомляли, що у Вроцлаві четверо нетверезих поляків вночі вдерлися до хостела з українцями й кричали, що "бажають української крові". Проте, неочікувано для себе, нападники отримали відсіч.

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