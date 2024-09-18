Київстар оновлює програму лояльності для користувачів додатку «Мій Київстар»

Завдяки новим пропозиціям програми лояльності «Оце подарунки» для користувачів додатку «Мій Київстар», абоненти можуть не лише отримувати додаткові хвилини та мегабайти, а й скористатися ексклюзивними пропозиціями від партнерів та взяти участь у розіграші квитків на концерт гурту Океан Ельзи.

В рамках програми, користувачі додатку можуть обирати промокоди зі знижками від таких відомих брендів, як: Київстар ТБ, EVA.UA, АЗК WOG, Master Zoo, Domino’s, Uklon та багато інших.

Крім того, серед учасників програми лояльності «Оце подарунки», які оберуть пропозицію «Концерт Океан Ельзи», розіграють квитки на концерт гурту. Концерт буде присвячений 30-річчю гурта та відбудеться в Києві 11 жовтня у Палаці спорту. П’ять переможців отримають по 2 квитки кожен. Результати розіграшу опублікують на офіційних сторінках Київстар.

«Ми активно працюємо над тим, щоб якомога більше абонентів користувались застосунком «Мій Київстар», адже з ним можна самостійно аналізувати свої витрати й замовляти додаткові послуги, а також отримати доступ до ексклюзивних бонусів та акційних пропозицій. Завдяки програмі лояльності застосунок може не тільки покращити клієнтський досвід абонентів, а й зробити його веселішим. Сподіваємось, наші користувачі приєднаються до програми та отримають задоволення від участі» - прокоментувала CTO продукту «Мій Київстар» Оксана Голубець.

Нагадаємо, що «Мій Київстар» — це додаток для самостійного керування власним номером, аналізу витрат та обсягу послуг за номером, підключення/відключення послуг та заміни тарифного плану. У додатку можна поповнювати рахунок без комісії. Київстар і надалі буде пропонувати інші вигідні акції для всіх абонентів, які користуються додатком.

Довідка про Київстар

Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 року обслуговував понад 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua