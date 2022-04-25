Коли Радониця (Проводи) 2022 року: чи можна йти на цвинтар

Коли Радониця (Проводи) 2022 року: чи можна йти на цвинтар

Дні після Великодня, коли поминають померлих, у народі називають Проводами, Червоною гіркою або Гробками. Церковна назва поминальних днів – Радониця або Батьківський день. Коли Радониця 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Коли Радониця 2022 року

Радониця або Батьківський день припадає на 9-й день після свята Великодня. 2022-го році це буде вівторок, 3 травня, оскільки християни східного обряду Великдень святкували 24 квітня. У різних регіонах України дати та традиції відрізняються. В залежності від регіону, поминають родичів у неділю (на Красну гірку), 2022 року це буде 1 травня, понеділок 2 травня або на Радоницю - вівторок, 3 травня. Тобто поминальні дні 2022 року триватимуть від 1 до 3 травня.

Традиції Радониці, поминальних днів

Вважається, що на Радоницю не треба сумувати за померлими. Навпаки, потрібно вірити та радіти воскресінню Христа, перемозі життя над смертю, воскресінню душі. Починаючи від Радониці, у церквах відновлюються поминальні служби, яких не було під час Страсної та Світлої седмиць.

У ці дні заведено вшановувати пам'ять померлих, приходячи на цвинтар, залишати біля могил освячену паску, крашанки та писанки, запалювати свічки, молитися за упокій душі. В деяких регіонах готують і приносять на цвинтар коливо - спеціальну поминальну кашу.

Чи можна йти на цвинтар під час війни

Через бойові дії, які ведуться на території України, та небезпеку мінування українців закликають не відвідувати цвинтарі.

Коли Проводи 2022

На сьогодні заборонено відвідувати:

Центральний міський цвинтар, кладовище “Яцево” у Чернігові.

У Харкові обмежено відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП "Ритуал", а також кладовища "Сосни", яке обслуговує СКП "Заповіт".

Бути обережними на цвинтарях у Сумах, де обстеження цвинтарів на наявність мін завершено, але радять не втрачати пильності та бути уважними.

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Найкраще буде в ці дні сходити до храму, подати записку з ім'ям померлого для його молитовного поминання, замовити панахиду, поминання під час Таїнства Євхаристії, яке триває протягом сорока днів - Сорокоуст.