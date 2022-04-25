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Коли Радониця (Проводи) 2022 року: чи можна йти на цвинтар

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Коли Радониця (Проводи) 2022 року: чи можна йти на цвинтар

Коли поминальні дні у 2022 році

Дні після Великодня, коли поминають померлих, у народі називають Проводами, Червоною гіркою або Гробками. Церковна назва поминальних днів – Радониця або Батьківський день. Коли Радониця 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Коли Радониця 2022 року

Радониця або Батьківський день припадає на 9-й день після свята Великодня. 2022-го році це буде вівторок, 3 травня, оскільки християни східного обряду Великдень святкували 24 квітня. У різних регіонах України дати та традиції відрізняються. В залежності від регіону, поминають родичів у неділю (на Красну гірку), 2022 року це буде 1 травня, понеділок 2 травня або на Радоницю - вівторок, 3 травня. Тобто поминальні дні 2022 року триватимуть від 1 до 3 травня.

Традиції Радониці, поминальних днів

Вважається, що на Радоницю не треба сумувати за померлими. Навпаки, потрібно вірити та радіти воскресінню Христа, перемозі життя над смертю, воскресінню душі. Починаючи від Радониці, у церквах відновлюються поминальні служби, яких не було під час Страсної та Світлої седмиць.

У ці дні заведено вшановувати пам'ять померлих, приходячи на цвинтар, залишати біля могил освячену паску, крашанки та писанки, запалювати свічки, молитися за упокій душі. В деяких регіонах готують і приносять на цвинтар коливо - спеціальну поминальну кашу.

Чи можна йти на цвинтар під час війни

Через бойові дії, які ведуться на території України, та небезпеку мінування українців закликають не відвідувати цвинтарі.

Коли Проводи 2022 / ©
Коли Проводи 2022

На сьогодні заборонено відвідувати:

  • Центральний міський цвинтар, кладовище “Яцево” у Чернігові.
  • У Харкові обмежено відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП "Ритуал", а також кладовища "Сосни", яке обслуговує СКП "Заповіт".
  • Бути обережними на цвинтарях у Сумах, де обстеження цвинтарів на наявність мін завершено, але радять не втрачати пильності та бути уважними. 

Найкраще буде в ці дні сходити до храму, подати  записку з ім'ям померлого для його молитовного поминання, замовити панахиду, поминання під час Таїнства Євхаристії, яке триває протягом сорока днів - Сорокоуст.

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