Окупанти випалюють Сєвєродонецьк по квадратах - голова ВЦА

Ситуація в місті залишається напруженою. Обстріли лунають вночі й рано вранці.

У місті, яке постійно обстрілюють окупанти, залишилося 10% мирних жителів.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Щільність обстрілів збільшується. Ворог намагається рівняти місто по квадратах, намагаються влучити в позиції, яких вони не розуміють, хоча там цивільне населення, намагаються просто по квадратах місто вижигати. До 10% мешканців ще перебувають у місті", - підкреслив Стрюк.

Також голова Сєвєродонецької ВЦА додав, що комунікації у місті пошкоджені.

"Ситуація в місті залишається напружена, складна. Обстріли лунають вночі й рано вранці, десь фрагментарно, але вони не припиняються. Комунікації пошкоджені та перебувають в критичному стані, намагаємось їх підтримувати, але після кожного обстрілу виникають нові проблеми", - зауважив Стрюк.

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Нагадаємо, російські окупанти протягом 29-30 квітня влаштували низку обстрілів населених пунктів Донецької області із застосуванням авіабомб та крилатих ракет. Внаслідок ударів поранень зазнали 17 мирних жителів та була зруйнована цивільна інфраструктура.