Оккупанты выжигают Северодонецк по квадратам — глава ВГА

Ситуация в городе остается напряженной. Обстрелы раздаются ночью и ранним утром.

В городе, который постоянно обстреливают оккупанты, осталось 10% мирных жителей.

Об этом сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Плотность обстрелов увеличивается. Враг пытается равнять город по квадратам, пытаются поразить позиции, которых они не понимают, хотя там гражданское население, пытаются просто по квадратам город выжигать. До 10% жителей еще находятся в городе", — подчеркнул Стрюк.

Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что коммуникации в городе повреждены.

"Ситуация в городе остается напряженной, сложной. Обстрелы раздаются ночью и рано утром, где-то фрагментарно, но они не прекращаются. Коммуникации повреждены и находятся в критическом состоянии, пытаемся их поддерживать, но после каждого обстрела возникают новые проблемы", — отметил Стрюк.

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Напомним, российские оккупанты в течение 29-30 апреля устроили ряд обстрелов населенных пунктов Донецкой области и с применением авиабомб и крылатых ракет. В результате ударов ранения получили 17 мирных жителей и была разрушена гражданская инфраструктура.