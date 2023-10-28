Коли в Україні зміниться погода: відповідь синоптикині

До України прийде тепла та суха погода на зміну дощам та вітру.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У неділю, 29 жовтня, в Україні очікується суха і сонячна погода із високою температурою повітря +14+19 градусів, на півдні +20+24 градуси, трохи свіжіше на північному сході +10+13 градусів.

"У неділю у Києві погода - рахат-лукум! Сухо, сонячно, вітер стихне, температура повітря +14+16 градусів. У понеділок-вівторок можливо до +20 градусів", - додала Діденко.

"Така ж чудова погода очікується у понеділок-вівторок - сонячно, якщо тумани не завадять, та з температурою повітря +15+20 градусів, на півдні до +24 градусів", - повідомила вона.

У понеділок-вівторок можливо до +20 градусів.

Раніше синоптикиня повідомила, що у листопаді, зокрема, у першій декаді поки що снігу в Україні не буде. Загалом в останній місяць осені середньомісячна температура передбачається в межах +2…+7 градусів - близько норми. Від середини наступного тижня, 2−6 листопада, в регіонах можуть бути дощі. На 2−3 листопада припадає період зниження температури. Переважатимуть повітряні потоки з півночі, північного заходу.

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