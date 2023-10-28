Когда в Украине изменится погода: ответ синоптика

В Украину придет теплая и сухая погода на смену дождям и ветру.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье, 29 октября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода с высокой температурой воздуха +14+19 градусов, на юге +20+24 градуса, чуть свежее на северо-востоке +10+13 градусов.

"В воскресенье в Киеве погода – рахат-лукум! Сухо, солнечно, ветер стихнет, температура воздуха +14+16 градусов. В понедельник-вторник возможно до +20 градусов", — добавила Диденко.

"Такая же отличная погода ожидается в понедельник-вторник — солнечно, если туманы не помешают, и с температурой воздуха +15+20 градусов, на юге до +24 градусов", — сообщила она.

В понедельник-вторник возможно до +20 градусов.

Ранее синоптик сообщила, что в ноябре, в частности, в первой декаде пока снега в Украине не будет. Всего в последний месяц осени среднемесячная температура предполагается в пределах +2…+7 градусов – около нормы. С середины следующей недели, 2-6 ноября, в регионах могут быть дожди. На 2-3 ноября приходится период понижения температуры. Преобладают воздушные потоки с севера, северо-запада.

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