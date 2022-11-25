Коли вимкнули світло: швидкий та простий паштет з печінки на бутерброди

Через постійні вимкнення світла потрібно завжди мати в домі цей простий паштет з печінки, який можна намастити на хліб. Рецепт в матеріалі ТСН.ua.
Для приготування цього паштету вам потрібно всього два інгредієнта, але його смак виходить неперевершенним:
- 250 г печінки;
- 250 г вершкового масла;
- сіль, перець, спеції, гвоздика за смаком.
Як приготувати паштет з печінки і масла
Процес приготування дуже простий. Ви можете зробити паштет з печінки і масла в той час, коли у вас буде світло, а потім насолоджуватися смачним та корисним перекусом. Для приготування підходить свиняча або яловича печінка.
Що потрібно робити:
- Ретельно очистіть печінку, помийте її і наріжте на шматочки.
- Потім їх потрібно бланшувати у киплячій воді і охолодити.
- Пробийте блендером або пропустіть через м'ясорубку.
- Додайте вершкове масло і ретельно розітріть.
- На ваш смак додайте спеції, гвоздику, сіль та перець.
Такий паштет з печінки і масла краще всього зберігається в холодильнику у скляній баночці.