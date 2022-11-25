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Коли вимкнули світло: швидкий та простий паштет з печінки на бутерброди

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
495
Час на прочитання
1 хв
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Коли вимкнули світло: швидкий та простий паштет з печінки на бутерброди

Коли вимкнули світло: швидкий та простий паштет з печінки на бутерброди / Фото: Pexels

Через постійні вимкнення світла потрібно завжди мати в домі цей простий паштет з печінки, який можна намастити на хліб. Рецепт в матеріалі ТСН.ua.

Для приготування цього паштету вам потрібно всього два інгредієнта, але його смак виходить неперевершенним:

  • 250 г печінки;
  • 250 г вершкового масла;
  • сіль, перець, спеції, гвоздика за смаком.

Як приготувати паштет з печінки і масла

Процес приготування дуже простий. Ви можете зробити паштет з печінки і масла в той час, коли у вас буде світло, а потім насолоджуватися смачним та корисним перекусом. Для приготування підходить свиняча або яловича печінка.

Що потрібно робити:

  1. Ретельно очистіть печінку, помийте її і наріжте на шматочки.
  2. Потім їх потрібно бланшувати у киплячій воді і охолодити.
  3. Пробийте блендером або пропустіть через м'ясорубку.
  4. Додайте вершкове масло і ретельно розітріть.
  5. На ваш смак додайте спеції, гвоздику, сіль та перець.

Такий паштет з печінки і масла краще всього зберігається в холодильнику у скляній баночці.

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Дата публікації
Перегляди
495
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