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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Коли Україна має святкувати День Незалежності: історик назвав справжню дату

24 серпня 1991 року — дата, яку знають усі. Але справжню незалежність України було проголошено на 73 роки раніше. Історики наводять докази.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Історія України

День незалежності України / © Pixabay.com/Pexels

Багато українців вважають 24 серпня 1991 року днем народження незалежної України. Однак історики нагадують: наша держава була проголошена значно раніше.

Про це розповів історик Олександр Алфьоров.

Як розповів у своєму відео історик, справжня дата незалежності — 22 січня 1918 року. Саме тоді Українська Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал, який офіційно затвердив створення Української Народної Республіки (УНР). А вже через рік, 22 січня 1919-го, відбувся Акт Злуки — об’єднання УНР і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), який ми святкуємо як День Соборності.

Чому ж ми святкуємо День Незалежності 24 серпня

«Коли 24 серпня 1991 року ми проголошували незалежність, в оригінальній чернетці Левка Лук’яненка було написано, що це Універсал про відновлення незалежності, адже ми відновили 1991 року незалежність, яку було проголошено 22 січня 1918 року», — заявив історик.

Він зазначив, що саме комуністи тоді наполягали на формулюванні «проголошення незалежності», а не її відновлення.

Нагадаємо, історик назвав найстаріше місто України, яке існує від VI століття до нашої ери.

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