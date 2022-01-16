Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6 тисяч.

В Україні станом на ранок 16 січня 2022 року зафіксовано 6 379 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 88 людей, 2 359 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 957 осіб, а 39 769 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 754 458 осіб;

одужало – 3 553 642 особи;

летальних випадків – 98 283;

проведено ПЛР-тестувань – 17 168 201.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей, отримали додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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