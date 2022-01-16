Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 6 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 16 января 2022 зафиксировано 6 379 новых случаев коронавируса, за сутки от COVID-19 скончались 88 человек, выздоровели 2359 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 957 человек, а 39 769 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 754 458 человек;

поправилось – 3 553 642 человека;

летальных исходов – 98 283;

проведено ПЦР-тестирование – 17 168 201.

С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего проведено 29349091 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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