“Magic brothers” влаштують грандіозний перфоманс у столичному "Гулівері"

Фокусники брати Томашевські покажуть один з наймасштабніших ілюзіонів 20 грудня у ТРЦ Gulliver. Перфоманс передуватиме двом феєричним шоу у київському Палаці Спорту, які відбудуться 28 та 29 грудня.

“Magic brothers” вперше презентують ілюзію такого масштабу в Україні. За словами фокусників, холод у їхній справі велика проблема, і саме цей перформанс виконується на вулиці, що робить його важчим у виконанні. Цей трюк був розроблений спеціально для вистави "Королі Магії рятують Новий Рік", який глядачі побачать у Палаці Спорту вже зовсім скоро.

“Цей номер раніше виконували фокусники з Європи. Але ми зробили цей трюк складнішим, тепер у ньому беруть участь одразу двоє. Пів року наполегливої розробки та експериментів, і врешті решт ми підкорили цю ілюзію”, - коментують брати Томашевські.

“Magic brothers” у своєму перфомансі зробили великий акцент на піротехніку, яку розробляли теж з нуля, адже необхідно було контролювати час горіння. Під час номера два ілюзіоніста заходять у клітку, де їх замикають на замок, без можливості вибратися. Камера у реальному часі знімає все, що відбувається у клітці, яку вкривають плівкою та підіймати на 9 метрів над землею. Вже за декілька секунд глядачі бачать спалах та порожню клітку, а самі ілюзіоністи магічним чином опиняються в іншому місці.

Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.

Квитки: https://concert.ua/uk/events/koroli-magiyi