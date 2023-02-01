Майже 130 "прильотів" за день: окупанти обстріляли 4 громади на Сумщині

Ворог гатив з мінометів, гранатометів та зі стрілецької зброї.

Сьогодні, 1 січня, російські війська обстріляли 4 територіальні громади на Сумщині. Було зафіксовано 129 "прильотів".

Про це повідомили в Сумській ОВА.

"Впродовж дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Шалигинської, Есманьської. Було зафіксовано 129 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

По Білопільській громаді росіяни били з міномету. Було зафіксовано 18 "прильотів", а потім ще 30, а також було 40 пострілів з автоматичний гранатомету АГС.

У Великописарівській громаді зафіксований мінометний обстріл – було одне влучання.

Шалигинська громада також була під мінометним вогнем: від 12:30 росіяни кинули 10 мін по території громади, а через годину − ще 3. Крім того, був обстріл зі стрілецької зброї (5 черг з кулемета).

В Есманьській громаді зафіксовано 22 "прильоти" з мінометів в різних куточках громади.

"Попередньо − без наслідків", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у Ворожбі, що на Сумщині, ліквідовують наслідки ворожої атаки. Окупанти хаотично обстріляли населений пункт: поцілили по залізниці, житлових будинках. Пошкоджено також газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після того, як їхній будинок обстріляла Росія.

Читайте також: