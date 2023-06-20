Майже всю Україну охопила повітряна тривога

Відразу після півночі ворог атакував Україну з різних типів зброї.

Повітряна тривога охопила усі області України, окрім західних.

Про це свідчить карта повітряної тривоги.

Повітряні Сили ЗСУ та численні моніторингові канали попереджують про ракетну небезпеку, атаку ворожими безпілотниками та, - у випадку з Запоріжжям - з С-300.

Пізніше відбій повітряної тривоги пролунав для Харківської області.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА.