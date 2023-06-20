Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Майже всю Україну охопила повітряна тривога

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
24к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Майже всю Україну охопила повітряна тривога

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Відразу після півночі ворог атакував Україну з різних типів зброї.

Повітряна тривога охопила усі області України, окрім західних.

Про це свідчить карта повітряної тривоги. 

Повітряні Сили ЗСУ та численні моніторингові канали попереджують про ракетну небезпеку, атаку ворожими безпілотниками та, - у випадку з Запоріжжям - з С-300. 

Пізніше відбій повітряної тривоги пролунав для Харківської області. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
24к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація