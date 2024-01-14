Медики розповіли, коли необхідно одягати медичну маску

Носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норм.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За словами медиків, маску потрібно одягати у 6 випадках:

якщо ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;

коли ви маєте симптоми застуди або ж підозру на інфекцію, яка передається повітряно-крапельним шляхом;

ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;

якщо ви здорові, але перебуваєте у місцях великого скупчення;

лікарям й медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми,

під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Нагадаємо, лише у Києві першого тижня 2024 року вже зареєстрували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них – діти. Внаслідок хвороби в лікарнях померли десять дорослих., з жовтня в Україні на ГРВІ, грип, а також COVID-19 перехворіли 1,9 млн людей. Серед них 56% дітей.

Що робити у разі симптомів застуди

Якщо ви помітили в себе чи у членів своєї родини перші ознаки захворювання, зверніться до сімейного лікаря й в жодному разі не вдавайтесь до самолікування. У тому ж числі важливо подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд.

Тим часом коронавірус в Україні та світі у кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

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