Медики рассказали, когда необходимо надевать медицинскую маску

Ношение медицинской маски является одним из правил базовой противоэпидемической, а также профилактической нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам медиков, маску нужно одевать в 6 случаях:

если вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;

если у вас есть симптомы простуды или подозрение на инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем;

вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;

если вы здоровы, но находитесь в местах большого скопления;

врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы,

во время процедур и манипуляций, требующих стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

Напомним, только в Киеве первой недели 2024 года уже зарегистрировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них – дети. В результате болезни в больницах скончались десять взрослых., с октября в Украине ОРВИ, гриппом, а также COVID-19 переболели 1,9 млн человек. В их числе 56% детей.

Что делать в случае симптомов простуды

Если вы заметили у себя или у членов своей семьи первые признаки заболевания, обратитесь к семейному врачу и ни в коем случае не прибегайте к самолечению. В том же числе важно позаботиться о безопасности родных и коллег – оставаться дома, использовать индивидуальную посуду.

Тем временем коронавирус в Украине и мире в конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

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