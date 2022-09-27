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Мешканців Полтавщини попередили про вибухи: деталі

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Мешканців Полтавщини попередили про вибухи: деталі

Фото: Фото з відкритих джерел

У вівторок та середу в області лунатимуть вибухи.

У вівторок та середу, 27 та 28 вересня, у Полтавській області лунатимуть вибухи через технічні роботи у кар'єрах. 

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.    

"27 та 28 вересня заплановано технічні вибухи на кар’єрах підприємств у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що 27 вересня на території Полтавської, Хорольської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. 

Нагадаємо, на Полтавщині знесли останній пам'ятник Леніну, який стояв біля навчального закладу (фото).

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