Мешканців Полтавщини попередили про вибухи: деталі

У вівторок та середу в області лунатимуть вибухи.

У вівторок та середу, 27 та 28 вересня, у Полтавській області лунатимуть вибухи через технічні роботи у кар'єрах.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"27 та 28 вересня заплановано технічні вибухи на кар’єрах підприємств у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що 27 вересня на території Полтавської, Хорольської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби.

Нагадаємо, на Полтавщині знесли останній пам'ятник Леніну, який стояв біля навчального закладу (фото).

Читайте також: