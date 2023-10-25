Молдова передала Україні 35 ухилянтів, які незаконно втекли за кордон

Молдова відправила назад до України 35 ухилянтів від мобілізації. Усіх їх затримали за 48 годин після незаконної втечі.

Молдова від початку повномасштабного російського вторгнення видала українським прикордонникам 35 громадян України, які незаконно виїхали на молдовську територію.

Про це українська Держприкордонслужба повідомила в коментарі Nеws Maker.

"Від 24.02.2022 до 01.10.2023 органи Державної прикордонної служби України прийняли від компетентних органів Республіки Молдова 35 громадян України, які в'їхали або перебували на території Республіки Молдова з порушенням законодавства про перетинання державного кордону", - кажуть прикордонники.

Зазначається, що передавання і приймання громадян між Молдовою та Україною здійснюється на підставі Угоди про реадмісію осіб, укладеної між Кабміном України та урядом Молдови 2017 року.

Варто зазначити, що прикордонна служба України відповідає за здійснення реадмісії власних громадян винятково за прискореною процедурою, тобто в тих випадках, коли молдовські прикордонники затримали цих людей у прикордонному районі протягом 48 годин з моменту незаконного перетину ними держкордону.

Водночас у Молдові зазначають, що якщо людина - законно чи ні - опинилася на території Молдови і просить притулку, у молдовської влади немає права видавати її іншій країні за винятком випадків, коли вона становить загрозу для безпеки Молдови.

"Особи, які клопочуть про надання притулку, не несуть покарання за незаконний в'їзд або незаконне перебування на території Республіки Молдова. Жодна особа, яка клопоче про надання притулку, не може бути примусово повернута або вислана з кордону або території Республіки Молдова", - йдеться у законі "Про притулок у Республіці Молдова".

Нагадаємо, раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко попередив, що в Україні на чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, чекатиме покарання.

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