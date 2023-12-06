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Мороз, місцями дощі: прогноз погоди на 7 грудня

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мороз, місцями дощі: прогноз погоди на 7 грудня

Мороз та сніг / Фото: Pexels

Синоптики прогнозують сніг, дощ і мороз у містах України.

В Україні у четвер, 7 грудня, буде хмарно з проясненнями. На півдні, у центрі та у Донецькій області сніг і дощ. На Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг. На решті території – без істотних опадів.  

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".  

Вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця.

Стовпчики термометрів на півночі вдень покажуть – 1-6 градусів, а вночі -5 -10. 

На решті території температура повітря вдень буде від -3 до +2, а на півдні до +5 градусів. Вночі температура очікується у межах -1 -6 градусів.

У Києві 7 грудня а хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень буде від -2 до -4, а вночі у Києві від -6 до -8 градусів.

Нагадаємо, у Києві цьогорічна осінь посіла друге місце серед найтепліших від 1881 року.

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Дата публікації
Перегляди
258
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