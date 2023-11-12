НА АЗС спалахнуло авто: подробиці вибуху у Харкові

Вибух, який чули жителі Харкова, стався на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. Є постраждалий.

Про це Суспільне Харків повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

За його словами, вибух пролунав близько 9:00. За попередньою інформацією, там спалахнуло авто.

"Пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють", - розповів він.

Як додав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили.

У пресслужбі патрульної поліції у Харківській області попередили про тимчасово обмежений рух на вулиці Полтавський.

"Через вибух на АЗК тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський - шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва. Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

Нагадаємо, 12 листопада у Харкові пролунав вибух. За даними місуевих пабліків, вибух стався на території автозаправки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.