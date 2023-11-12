НА АЗС спалахнуло авто: подробиці вибуху у Харкові

Внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили.
Вибух, який чули жителі Харкова, стався на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. Є постраждалий.
Про це Суспільне Харків повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.
За його словами, вибух пролунав близько 9:00. За попередньою інформацією, там спалахнуло авто.
"Пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють", - розповів він.
Як додав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили.
У пресслужбі патрульної поліції у Харківській області попередили про тимчасово обмежений рух на вулиці Полтавський.
"Через вибух на АЗК тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський - шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва. Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці наголошують, що обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.
Нагадаємо, 12 листопада у Харкові пролунав вибух. За даними місуевих пабліків, вибух стався на території автозаправки.
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