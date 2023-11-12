НА АЗС вспыхнуло авто: подробности взрыва в Харькове

В результате инцидента травмировался мужчина, его госпитализировали.

Взрыв, который слышали жители Харькова, произошел на территории автозаправки возле Южного вокзала. Есть пострадавший.

Об этом Общественному Харькову сообщил спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

По его словам, взрыв прогремел около 9:00. По предварительной информации, там вспыхнуло авто.

"Пожар потушен в течение десяти минут. Перекинуться на оборудование заправки огонь не успел. Причины возгорания сейчас устанавливают", — рассказал он.

Как добавил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, в результате инцидента травмировался мужчина, его госпитализировали.

В пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области предупредили о временно ограниченном движении на улице Полтавской.

"По причине взрыва на АЗК временно ограничено движение на улице Полтавский - путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева. Патрульные одними из первых прибыли на место. Совместно с другими службами полицейские оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, осуществляют охрану места событий. ", – говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что ограничения будут продолжаться до завершения работы экстренных служб.

Напомним, 12 ноября в Харькове раздался взрыв. По данным миссиевых пабликов, взрыв произошел на территории автозаправки.

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