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На Чернігівщині заборонили купатися в одній із річок – яка причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Чернігівщині заборонили купатися в одній із річок – яка причина

На Чернігівщині заборонили купання у річці Убідь. / Фото: Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Мешканців Чернігівщини закликали утриматись від купання в річці Убідь.

У Чернігівській області мешканцям заборонили купання у річці Убідь через виявлення масової загибелі риби.

Про це повідомила Сосницька громада у Facebook.  

"Вище по течії Убіді, в районі Киріївки, Кудрівки та Масалаївки, зафіксовано мор риби. У Сосниці було помічено, що на поверхні води плавають білі пластівці. Оскільки купання в річці може бути небезпечним, радимо всім відвідувачам утриматися від купання до з'ясування обставин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтавській області виявили забруднення невідомою речовиною річки Псел, влада запровадила тимчасову заборону на купання та вилов риби.

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Дата публікації
Перегляди
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