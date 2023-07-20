На пляжах Житомира купатися заборонено: що сталося

На пляжах Житомира заборонено купатися, адже вода не відповідає санітарно-хімічним нормам. Зокрема, стосовно вмісту біохімічного та хімічного споживання кисню.

Про це "Суспільному" розповів керівник відділу Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб Святослав Ковтун.

За його словами, індекс лактозопозитивної кишкової палочки перевищує норму.

"6 200 дециметрів кубічних при максимально припустимій нормі до 5000 дециметрів кубічних. Перевищення незначне, але все ж таки присутнє", - розповів експерт.

Купання у воді, яка не відповідає санітарно-хімічним та мікробіологічним нормам, може призвести до отруєння та алергічних реакцій.

"Під час заковтування води можуть виникнути кишкові розлади. Ообливо це небезпечно для маленьких дітей. Також, якщо є пошкодження на шкірі, то це може призвести до запальних процесів, гнійних виразок та алергічних реакцій", – каже Святослав Ковтун.

Як повідомлялося, у Києві 11 пляжів небезпечно відвідувати. За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проби води на цих об'єктах не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води.

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