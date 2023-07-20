"Фільтрував" населення: повідомлено про підозру "поліцейському "ЛНР"

СБУ повідомила про підозру "поліцейському так званої "ЛНР". Наразі він воює у складі збройних сил РФ на сході України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Черкаській області.

За даними СБУ, житель Луганщини у 2018 році добровільно вступив до "ЛНР,". У званні "лейтенант поліції" він проходив службу у "Слов’яносербському районному відділі внутрішніх справ МВД "ЛНР".

"Псевдоправоохоронець брав активну участь у забезпеченні виконання завдань окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Луганської області. Він, із застосуванням вогнепальної зброї, примушував місцеве населення підкорятися незаконним рішенням політичного та силового блоків терористичної організації "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники Служби безпеки встановили, що від початку повномасштабного вторгнення зрадник добровільно перейшов на сторону ворога. Зокрема, у квітні 2022-го він воював проти ЗСУ, а також допомагав загарбникам в окупації селища Новоайдар на Луганщині.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на східному фронті.

Прихильник окупантів, маючи право володіти і користуватись вогнепальною зброєю від імені так званого "МВС "ЛНР" проводив фільтраційні заходи проти мирного населення на тимчасово окупованій території. Він незаконно вилучав майно у місцевих мешканців, забезпечував примусову видачу паспортів псевдореспубліки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану", а також "участь у терористичній групі чи терористичній організації".

Як повідомлялося, СБУ затримала посадовицю "УЗ", яка готувала повітряний удар армії Російської Федерації по логістичних шляхах Сил оборони у Дніпропетровській області. Слідство встановило, що російська інформаторка була на "прямому зв’язку" з кадровим військовим армії РФ, який перебував на тимчасово окупованій частині території Донеччини.

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