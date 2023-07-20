Переможець лотереї не прийшов по свій понад мільярд доларів

Шанс вгадати переможну комбінацію в лотереї Powerball становить один до 292 мільйонів.

У США було продано один виграшний квиток лотереї Powerball, який оцінюють у 1,08 мільярда доларів. Його було куплено в магазині у центрі Лос-Анджелеса.

Про це пише CBS News.

Власник або власники білетів зможуть вибрати або одноразову виплату в розмірі 558,1 млн доларів, або ануїтет на суму 1,08 млрд доларів. Обидві суми вказані до вирахування податків. Хто зірвав джекпот - невідомо. Оргіназатори лотереї розшукують щасливчика.

Завдяки пізньому продажу квитків джекпот перевищив раніше заявлену суму в 1 млрд доларів. Загалом у розіграші було розіграно понад 4,8 млн виграшних білетів і грошові призи нижчого рівня на суму 85,1 млн доларів.

Як зазначає CBS News, це був другий випадок за останні вісім місяців, коли в окрузі Лос-Анджелес було продано білет Powerball вартістю 1 млрд доларів.

Шанс вгадати переможну комбінацію в лотереї Powerball становить один до 292 мільйонів.

Раніше стало відомо, що у США блискавка допомогла жінці зірвати джекпот.

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